Oh My Girl fera son retour en mars

ⓒ WM Entertainment

Près de dix mois après avoir publié son 8e EP, Oh My Girl sera de retour le mois prochain avec un nouvel album. Selon son agence WM Entertainment, le groupe féminin qui a remporté le prix de l’artiste de l’année 2021 lors des The Fact Music Awards espère renouer avec le succès rencontré grâce à « Dear OHMYGIRL », publié en mai dernier.





La liste des récompenses qui lui ont été attribuées l’an dernier était particulièrement longue, comprenant la décoration décernée par le ministre sud-coréen de la Culture et le prix de la meilleure performance lors de la 11e édition des Gaon Chart Music Awards.





Avec « Nonstop » et « Dolphin » issus de son 7e EP, le groupe ayant débuté en 2015, détient le record des chansons ayant figuré le plus longtemps dans le hit-parade en Corée du Sud. D’où l’attente grandissante pour son nouveau disque qui sera dévoilé le mois prochain.