Les membres étrangers des groupes d’idoles gagnent en popularité à l’international

A mesure que la k-pop gagne du terrain à travers le monde, l’exportation d’albums ne cesse alors d’augmenter. D’après les chiffres publiés par le service sud-coréen des douanes, la vente d’albums à l’étranger a été évaluée l’an dernier à plus de 220 millions de dollars, contre 135 millions en 2020.





Selon les pays, les plus grands consommateurs de la k-pop sont le Japon (78 millions de dollars), la Chine (42 millions de dollars) et les Etats-Unis (37 millions de dollars). Un indice encourageant est la diminution de la dépendance à l’Archipel, premier consommateur de la k-pop. Ainsi, la part de ce pays voisin dans l’exportation de la musique est passée de 47,1 % à 35,3 % entre 2020 et 2021.





Dans un contexte où les nations importatrices de musique populaire sud-coréenne se diversifient, des membres étrangers de boys band et de girls band sont de mieux en mieux reconnus sur le marché international. C’est justement le cas de Kep1er formé en 2021 à la suite de l’émission Girls Planet 999. Le groupe féminin est composé de neuf membres dont une Japonaise, une Chinoise et une Américaine d’origine sud-coréenne.