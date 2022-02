Le trio Zoo et Choi Seung-yeol donneront un concert collectif

Date : les 5 et 6 mars

Lieu : Mon Amour Arena Hall à Asan





Un spectacle est organisé spécialement pour les passionnés de la musique sud-coréenne des années 1980 et 1990. Intitulé « Choi Seung-yeol au zoo », le concert réunissant le trio masculin appelé Zoo et le vocaliste Choi Seung-yeol aura lieu les 5 et 6 mars au Mon Amour Arena Hall à Asan dans la province de Chungcheong du Sud.





La représentation de 90 minutes donnera aux spectateurs l’impression de voyager dans le temps à travers la musique. Pour rappel, Zoo a fait ses débuts en 1987 avec trois membres qui sont tous guitaristes et vocalistes. Il compte plusieurs hits qui font l’objet de reprises par de jeunes chanteurs comme Kwak Jin-eon.





Ce dernier ayant remporté la saison 6 de Superstar K de la chaîne Mnet en 2014 a par exemple repris «Dans la station de métro devant l’Hôtel de ville » dont la version originale a été publiée en 1990.