La comédie musicale « Diaghilev » sera jouée du 23 février au 15 mai au Théâtre Art One, situé dans le quartier de Daehangno à Séoul.





Il s’agit de la première représentation de cette création originale qui retrace la vie de Serge de Diaghilev, mécène et impresario de ballet russe. A la fin du XIXe siècle, Diaghilev devient célèbre en organisant des spectacles de danse classique et des expositions de qualité en Russie et en France. En 1907, il créé les Ballets russes avec Alexandre Benois, ami de longue date et peintre. Il consacre toute son énergie à monter des ballets avec cette troupe qui deviendra une légende. Il exerce une grande influence dans divers domaines de l’art et révèle des artistes comme le danseur Vaslav Nijinski et le compositeur Igor Stravinsky.





Cette pièce est le deuxième volet d’un triptyque de comédies musicales, créé par la compagnie Show Play. La première pièce, inspirée de la vie de Nijinski, a été jouée en 2019. La troisième et la dernière sera consacrée à Stravinsky.





Date : du 23 février au 15 mai 2022

Lieu : Théâtre Art One à Séoul