Théâtre : « B Class »

Une pièce de théâtre intitulée « B Class » sera à l'affiche du Théâtre Bricks à Séoul, du 25 février au 15 mai.





Ecrite et mise en scène par Oh In-ha, cette pièce a été présentée pour la première fois en 2017. Il s’agit d’une histoire de jeunes qui cherchent leurs voies. Le spectacle met en scène quatre garçons qui fréquentent la même école d'arts. Ils rêvent de devenir, chacun, compositeur, chanteur, pianiste et danseur contemporain. Pourtant, leurs talents ne sont pas reconnus à leur juste valeur. Ils sont affectés dans la classe B, qui regroupe les élèves qui ne sont pas à la hauteur des attentes de l’école. Pour obtenir le diplôme, ils doivent réussir à créer ensemble une belle performance pour la présenter à l'examen de fin d'études.





Date : du 25 février au 15 mai 2022

Lieu : Théâtre Bricks à Séoul