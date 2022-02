Théâtre pour enfants : « Fruits rouges »

Une pièce de théâtre pour enfants, intitulée « Fruits rouges », sera présentée les 26 et 27 février et les 5 et 6 mars au Kids Lounge 1101 du Centre d’arts de Séoul, dans le sud de la capitale.





Cette pièce est une adaptation du livre d’illustration éponyme de la dessinatrice Lee Ji-eun. Le spectacle, conçu sous la forme d’un jeu sensoriel interactif, s’adresse au jeune public âgé de 3 ans et 4 mois à 7 ans. A travers divers jeux de rôles, les enfants pourront explorer et développer leurs sens tout en s’amusant.





Après le spectacle d’une durée de 50 minutes, les enfants pourront jouer librement dans l’espace de jeu pendant 70 minutes.





Date : les 26 et 27 février et les 5 et 6 mars 2022

Lieu : Kids Lounge 1101 du Centre d’arts de Séoul