« Les champs » de Lee Hyo-seok

Un couple de chiens en chaleur s’accouplait dans le champ près du ruisseau. Ils exprimaient ouvertement ce qu’ils ressentaient, sans craindre le ciel, sans avoir honte du champ, sans se soucier des yeux des hommes. C’est moi qui me sentis gêné.





C’était peut-être à cause de la saison. Je n’avais jamais assisté à un tel spectacle en hiver. Les mâles et les femelles s’amusent lorsque les champs sont verts et que les oiseaux pondent tardivement leurs œufs. Je n’aurais pas dû me moquer d’une telle scène ou me mettre en colère contre celle-ci.









Des fraises hors saison jaillissaient d’au-delà des clôtures du verger. Je ne pouvais pas retenir un appétit sain chaque fois que je passais devant.





Quand je franchis la claie avec mon regard fixé sur les fruits tentants, aucun sentiment de culpabilité ou de regret ne traversa mon esprit. Je n’en ressentis pas le besoin. Franchir la clôture du verger… en quelque sorte, c’est la nature des habitants des champs, me dis-je.





Mais quand je vis une silhouette d’un être humain inattendue dans l’ombre d’un pommier, je sautai par-dessus la clôture à la hâte et mes vêtements s’accrochèrent aux barbelés. Ils finirent par se déchirer.





과수원 철망 너머로 엿보이는 철 늦은 딸기.

지날 때마다 건강한 식욕을 참을 수 없다.





탐나는 열매에 눈독을 보내며 철망을 넘기에

나는 반드시 가책과 반성으로

모질게 마음을 매질하지 않았으며 그럴 필요도 없었다.

그것이 누구의 과수원이든간에 철망을 넘는 것은

차라리 들사람의 일종의 성격이 아닐까~





그러나 능금나무 그늘에 난데없는 사람의 그림자를 발견하자

황급히 뛰어넘다 철망에 걸려 나는 옷을 찢었다.









Interview : Jeon So-yeong, critique littéraire

L’histoire se déroule dans un champ printanier. Dans la nature au printemps, tous les comportements des créatures sauvages, comme par exemple la ponte des oiseaux, la copulation des chiens et même la relation sexuelle des hommes, peuvent être tolérés et considérés comme beaux. Hak-bo ne peut résister à son désir lorsqu’il voit des fraises au-delà de la clôture du verger. Cette dernière représente une frontière qu’il ne doit pas franchir, un tabou qu’il ne doit pas briser. Il ressent pourtant le besoin de violer cette frontière. La vérité est qu’un tel désir réside dans chaque être humain et qu’il doit parfois être libéré.









La peur vint.





Non pas du champ, mais du village, des gens. Ce n’est donc pas la nature qui la crée, mais une communauté d’êtres humains.





J’y passai trois nuits avant d’être libéré, mais je n’ai pas encore de nouvelles de Mun-su. Je pense qu’il faudrait un certain temps pour qu’il soit remis en liberté. Nous avions de nombreux projets amusants pour l’été, mais je ne peux rien faire sans lui.





Les fleurs de campanule et les forsythias s’épanouissent dans les champs. Les fougères aigles fleurissent également dans le marais. Un héron blanc se pose timidement au bord de l’eau. La saison est mûre.





공포는 왔다.





그것은 들에서 온 것이 아니요,

마을에서, 사람에게서 왔다.

공포를 만드는 것은 자연이 아니요,

사람의 사회인 듯싶다.





사흘 밤을 지우고 쉽게 나왔으나 문수는 소식이 없다.

오랠 것 같다.

여러 가지 재미있는 여름의 계획도 세웠으나 혼자서는 하릴없다.





들에는 도라지꽃이 피고 개나리꽃이 장하다.

진펄의 새고사리도 어느덧 활짝 피었다.

해오라기가 가끔 조촐한 자태로 물가에 내린다.

시절이 무르녹았다.









Auteur : Lee Hyo-seok (23 février 1907 – 25 mai 1942)

- Débuts littéraires : en 1928 avec la publication de sa nouvelle « Ville et fantôme ».