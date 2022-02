La BOK maintient son taux directeur à 1,25 %

ⓒYONHAP News

La Banque de Corée (BOK) a gelé son taux directeur à 1,25 %. Elle a annoncé cette décision à l’issue d’une réunion organisée jeudi par son Comité de politique monétaire et financière.





On s’y attendait un peu. Suite à l’éclatement de la crise du COVID-19, la banque centrale sud-coréenne a fait chuter son taux directeur de 1,25 % à 0,75 % en mars 2020, et elle l’a baissé de 0,25 % deux mois plus tard. C’était une façon d’anticiper la récession économique dans le sillage de la pandémie. La BOK a gelé son taux directeur à 0,5 % pendant 15 mois, avant de le relever à 0,75 % en août 2021. Et elle l’a rehaussé deux fois de suite d’un quart de point en novembre et janvier derniers de sorte qu’il atteigne 1,25 %, pour retrouver son niveau d’avant la crise du COVID-19.





Si la BOK a préféré ne pas redresser son taux directeur pour la troisième fois consécutive, c’est parce que différentes incertitudes font planer l’ombre sur la faible reprise économique du pays : le COVID-19, la neutralité carbone, le conflit Pékin-Washington et la crise ukrainienne, entre autres. Ces facteurs à risque perturbent et reconfigurent les chaînes d’approvisionnement mondiales. En conséquence, les cours du pétrole, les prix des céréales et les frais de la logistique grimpent sur le marché international. Ces pressions inflationnistes ont des retombées sur les prix à la consommation en Corée du Sud. S’y ajoute l’emballement des contaminations au COVID-19 suite à la propagation fulgurante du variant Omicron dans le pays.





Un troisième relèvement du taux directeur par la BOK aurait entraîné une hausse des taux pratiqués par les banques commerciales, ce qui aurait alourdi davantage les fardeaux de la dette des ménages, des petits commerçants et des microentreprises.





Mais la banque centrale sud-coréenne a de fortes chances de majorer son taux directeur durant le premier semestre de cette année notamment pour deux raisons. Dans le pays, la pression inflationniste est très forte au point que l’indice des prix à la consommation reste supérieur à 3 % depuis quatre mois. Aux Etats-Unis, la Réserve fédérale (Fed) préparerait une série de relèvements de son taux directeur dès mars prochain pour mener une politique monétaire restrictive.