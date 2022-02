L’OMS désigne la Corée du Sud comme le hub mondial de formation en biotechnologie

ⓒYONHAP News

La Corée du Sud deviendra le pôle mondial pour former et entraîner les ressources humaines qualifiées pour la production de bio-médicaments, y compris notamment des vaccins. C’est ce qu’a annoncé mercredi l’Organisation mondiale de la Santé (OMS). Il s’agit d’aider les pays à revenus bas et intermédiaires à produire de façon autonome des vaccins dont ils ont besoin.





Alors que le confinement et la distanciation sociale se sont généralisés dans le monde entier, la mise au point du vaccin anti-COVID a fait naître une lueur d’espoir. Or, La crise pandémique a fait surgir le problème des inégalités vaccinales. Les pays les plus avancés ont accaparé la plupart des stocks disponibles. Ce qui a exclu les pays défavorisés qui n’ont ni les moyens financiers, ni la capacité de développement ou de fabrication de vaccins. Pour pallier ce problème, Covax Facility a vu le jour. Il s’agit d’un mécanisme mondial visant à assurer un accès rapide et équitable aux sérums contre le COVID-19. Mais il était loin de juguler ces déséquilibres. Donc, il fallait trouver une solution fondamentale.





La Corée du Sud a alors été désignée comme le hub mondial en bioproduction de l’OMS, au vu de ses capacités de confection de vaccins et de ses infrastructures de l’éducation. Elle s’est imposée comme le 2e fabricant de produits biomédicaux grâce à ses entreprises spécialisées, dont Samsung Biologics, Celltrion, et SK Bioscience. Elle a déjà été choisie pour la préparation en consignation de cinq vaccins anti-COVID, dont AstraZeneca, Novavax et Moderna, entre autres. D’ailleurs, le pays du Matin clair a lancé le développement de ses propres sérums. Suite au sommet en mai l’an dernier entre le président Moon Jae-in et son homologue américain Joe Biden, le gouvernement sud-coréen a continué à s’activer pour participer au projet de l’OMS. Et ses efforts ont porté leurs fruits.





Pour répondre à l’enjeu, la Corée du Sud agrandira les sites de formation situés à Songdo dans la ville d’Incheon et à Osong dans la province de Chungcheong du Nord, et il aménagera deux centres d’éducation tout comme des lieux d’entraînement supplémentaires. Pour cette année, 370 stagiaires suivront la formation dès juillet, dont 60 venus des pays d'Asie-Pacifique, subventionnés par la Banque asiatique de développement (BAD), et 150 sud-coréens. Le nombre d’apprenti atteindra 2 000 en 2025.