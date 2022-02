Nouveau pas décisif pour la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines

ⓒYONHAP News

L’Autorité sud-coréenne de supervision de la concurrence (KFTC) a entériné sous réserve, mardi, la fusion entre Korean Air et Asiana Airlines, les deux premières grandes compagnies aériennes du pays.





Plus concrètement, la KFTC a donné son feu vert au plan d’acquisition de 63,88 % des actions d’Asiana Airlines par Korean Air. Cependant, elle a imposé une série de conditions à respecter. D’une part, il s’agit de « mesures structurelles » que les deux géants du transport aérien devront mettre en œuvre durant les dix années à venir après ladite opération boursière. Ils devront notamment rendre une partie de leurs plages horaires de décollage ou d’atterrissage au profit d’autres compagnies étrangères ou nationales, y compris celles à bas coût, sur 26 lignes internationales et huit itinéraires domestiques afin d’éviter une distorsion du marché. Et ils seront amenés à céder une partie de leurs licences d’exploitation de vols sur certaines lignes en faveur de leurs concurrents.





D’autre part, quant aux « mesures comportementales », les compagnies ne devront pas modifier leurs différents dispositifs en défaveur des passagers. Par exemple, elles ne pourront ni revaloriser les prix des billets et des frets au-delà du taux d’inflation par rapport à 2019, juste avant la crise du COVID-19, ni baisser le nombre de sièges ou la qualité du service.





Korean Air a été créé par l’Etat en 1962. Le groupe Hanjin a acquis cette compagnie publique en 1969. Celle-ci jouissait du monopole national jusqu’à l’arrivée d’Asiana Airlines en 1988. Selon les données de novembre 2020, Korean Air dispose de 163 avions pour desservir 13 villes localement et 108 villes de 42 pays étrangers. A la date de novembre 2021, Asiana Airlines possède 81 avions et participe au réseau international de « Star Alliance » reliant plus de 1 300 aéroports dans 119 pays du monde entier. Elle a commencé à subir une mésaventure en 2015, à cause de sa société mère, le groupe Kumho, en proie à des difficultés financières. Elle a mené un plan de redressement mais elle n’en sortait pas. Finalement, le conglomérat a décidé de vendre sa filiale et a désigné un autre consortium comme soumissionnaire préférentiel pour ce rachat en 2019. Mais ce projet est tombé à l’eau. Ainsi, il a fallu chercher un nouveau repreneur. Et le marché a été conclu avec Korean Air qui a accepté de débourser 1 800 milliards de wons, soit 1,33 milliard d’euros.





Cette nouvelle présage la naissance d’un « méga-porteur » qui pourra provoquer un « séisme » dans le secteur. Certains misent sur l’amélioration de la compétitivité des deux compagnies en fusion. Mais d’autres jugent excessives les conditions imposées par la KFTC, qui réduiraient les effets de synergie escomptés. Par ailleurs, il reste une dernière étape à franchir : l’approbation des autorités chargées de la concurrence de six nations ou union d’Etats concernées, à savoir les Etats-Unis, l’Union européenne, le Japon, la Chine, le Royaume-Uni et l’Australie. Jusqu’à présent, l’aval a été donné par six autres pays, dont Singapour, le Vietnam et la Malaisie, entre autres.