COVID-19 : le Parlement a voté la première rallonge budgétaire de l’année

L’Assemblée nationale a adopté, lundi soir, le projet du premier additif au budget de l’année, visant notamment à financer les aides directes aux très petites entreprises mises à mal par les restrictions sanitaires liées au COVID-19. Le montant s’élève à 16 900 milliards de wons, soit 12,5 milliards d’euros. Il représente une hausse nette de 2 900 milliards de wons, soit 2,14 milliards d’euros, par rapport au texte initial gouvernemental.





Dès mercredi, l’exécutif a commencé à verser la deuxième aide directe aux petits commerçants et aux microentrepreneurs qui ont subi des pertes à gagner en raison des mesures de distanciation sociale imposées dans le cadre de la gestion de la pandémie. Au total, 3,32 millions de personnes sont éligibles pour ce coup de pouce financier, y compris 3 millions de bénéficiaires de la première aide directe. Chacune recevra 3 millions de wons, soit 2 200 euros. Par ailleurs, le gouvernement n’a pas oublié les travailleurs indépendants de certaines catégories en grande précarité, tels que les chauffeurs de taxi salariés, les conducteurs de bus, les professionnels du milieu culturel et artistique, les aides-soignants, les auxiliaires de vie, entre autres. Ils toucheront chacun 1 million de wons, soit 740 euros, au maximum, dès début mars.





Une enveloppe de 1 300 milliards de wons, soit 960 millions d’euros, est aussi réservée à la lutte contre l’épidémie de COVID-19, dont les dépenses pour la distribution gratuite des kits d’autotests à 6 millions d’habitants des classes défavorisées.





Pour rappel, l’exécutif avait présenté, fin janvier, son projet d’additif budgétaire. Mais il a fallu attendre presque un mois en raison des désaccords entre le Minjoo, le parti au pouvoir, et le PPP, la principale force de l’opposition, sur le taux de compensation des petits commerces et le montant plancher des indemnités. D’ailleurs, le PPP mettait en avant un montant trois fois plus important que celui de l’additif finalement adopté. Et le Minjoo a fait cavalier seul pour convoquer la commission spéciale du budget et des comptes, et y approuver le projet gouvernemental. Les deux partis ont été vivement critiqués pour leur calcul électoraliste à l’approche de la présidentielle du 9 mars. Après maintes tractations, les deux camps ont enfin trouvé un terrain d’entente pour adopter leur amendement lors de la séance plénière de l’Assemblée nationale.





Malgré cette nouvelle subvention, les petits commerces et les travailleurs en difficulté sont sommés de patienter davantage avant de voir le bout du tunnel. En effet, le bilan quotidien de contamination au COVID-19 connaît une hausse explosive depuis que le variant Omicron est devenu majoritaire dans le pays. Mercredi, il s’est élevé à 171 452 cas pour battre son dernier record, à savoir 109 822 cinq jours plus tôt. Selon les experts, le pic épidémique devrait s’établir entre fin février et la mi-mars.