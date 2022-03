BTS se produira en concert à Séoul

ⓒ Big Hit Music

La patience des Army sera enfin récompensée ! Les Bangtan Boys retrouveront leurs fans non seulement en ligne mais aussi en vrai.





Intitulé « BTS PERMISSION TO DANCE ON STAGE-SEOUL », le concert se tiendra pendant trois jours, à savoir les 10, 12 et 13 mars au stade olympique de Séoul. Le dernier concert du septuor dans la capitale sud-coréenne remonte à il y a presque deux ans. C’était en octobre 2019 dans le cadre de la tournée « BTS WORLD TOUR LOVE YOURSELF: SPEAK YOURSELF THE FINAL »





Les spectacles des 10 et 13 mars seront diffusés en direct en ligne pour la plus grande joie des adeptes de BTS. Quant au concert du 12, il sera projeté sur grand écran dans des salles de cinéma pour une expérience unique.





Vous pouvez obtenir plus de détails concernant la réservation et les représentations en visitant la plateforme réservée aux fans Weverse.