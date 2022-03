MCND lancera sa première tournée européenne en avril

MCND se lancera dans une tournée européenne du 9 au 17 avril. C’est ce qu’a confirmé son agence TOP Media sur ses réseaux sociaux officiels. Il s’agira des premières représentations de k-pop sur le Vieux Continent depuis le début de la pandémie, qui a entraîné l’annulation des concerts et le report des tournées.





Le boys band, composé de cinq membres et ayant fait ses débuts en février 2020 avec son premier album « into the ICE AGE », se produira en concert dans sept villes de six pays dont la France, l’Allemagne, la Grande-Bretagne et la Suisse.





A travers cette virée, le groupe d’idoles de la 4e génération de la k-pop espère ainsi asseoir sa réputation au-delà des frontières sud-coréennes. Pour rappel, MCND a organisé avec succès ses deux précédents concerts en ligne en 2020 et l’année dernière.