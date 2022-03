Weeekly fera son retour le 7 mars

ⓒ IST Entertainment

Près de sept mois après avoir publié son 4e EP « Play Game : Holiday », Weeekly sera de retour le 7 mars avec un nouvel album. C’est ce qu’a confirmé son agence IST Entertainment. Baptisé « Play Game : AWAKE », le nouveau disque marquera le point de départ du groupe féminin en tant qu’icône de la génération dite MZ, regroupant les milléniaux et la génération Z.





Sachez que Weeekly, composé de sept jeunes filles, a raflé six prix du meilleur espoir, dès ses débuts en 2020. Le super rookie a obtenu l’an dernier quatre récompenses lors de plusieurs cérémonies dont The Fact Music Awards et Asia Artist Awards.





Le titre phare de son 3e mini-album « After School » a cumulé plus de 100 millions de streaming sur Spotify et comptabilise plus de 120 millions de vues sur YouTube.