Vietnam : « A Hundred Billion Key », l’adaptation d’un film sud-coréen fait fureur

« A Hundred Billion Key (Chia Khoa Tram Ty) », le remake vietnamien du film sud-coréen « Luck-Key » fait un carton.





Le long-métrage comique réalisé par Vo Thanh Hoa a enregistré plus de 860 000 entrées au Vietnam au début de la semaine dernière. Dès sa sortie le 1er février, il s’est hissé en tête du box-office vietnamien. Le siège local de l’entreprise sud-coréenne, Lotte Entertainment, s’est occupé de l’investissement et de la production du film. Ce succès a apporté une bouffée d’oxygène à l’industrie du cinéma du pays, plombée par la pandémie virale.





L’œuvre originale décrit l’histoire d’un tueur qui a perdu la mémoire dans un bain public, et devenu amnésique au réveil. Pensant qu’il est un acteur en herbe à cause d’une clé de casier, l’homme ne sait pourtant pas que celle-ci n’est pas la sienne. Sorti en 2016 en Corée du Sud, il a cumulé plus de 6,9 millions de spectateurs.





La nouvelle version a adapté l’intrigue à la culture locale, et a mélangé soigneusement l’humour vietnamien et les scènes d’action rares dans les films du pays.