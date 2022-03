Inde : des frères siamois ont voté avec des lunettes noires

ⓒ Getty Images Bank

Des frères siamois ont voté séparément à la récente élection qui renouvelle l’Assemblée de l’Etat du Penjab, en Inde.





Selon le journal The Tribune, Sohan et Mohan qui fêtent leurs 19 ans cette année, ont exercé leur droit de vote pour la première fois de leur vie. Au bureau de vote, ils ont porté des lunettes noires et ont mis leur tête à l’intérieur de l’isoloir chacun leur tour pour assurer le secret électoral.





La municipalité d’Amritsar, ville de résidence des jumeaux a nommé ces derniers comme ambassadeurs de la promotion du suffrage. Les frères ont incité les autres électeurs à aller aux urnes en affirmant que s’ils pouvaient voter, tout le monde pourrait le faire.