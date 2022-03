The Pirates : le retour échevelé

Après les énormes succès en ligne de « All Of Us are Dead », « Hellbound », « Quiet Sea » et « Squid Game », le cinéma de Corée du Sud est en ébullition. Des spectateurs du monde entier sont en attente de films et de séries du pays du Matin Clair. Lotte Entertainemnt répond en refourguant une séquelle à « The Pirates », un succès de 2014 avec Son Ye-jin qui bandait son arc comme pas une. Qu'en est-il donc de cette fausse suite ?





* Chercher l'intrigue

En général, les films de pirates ont une intrigue assez claire car ils sont des variations sur un très vieux genre du cinéma mondial. Avec le scénario de « The Pirates : Goblin Flag » sorti le 26 janvier 2022 , le réalisateur Kim Jeong-hoon et le scénariste Chun Sung-il ont visiblement été tiraillés par l'idée de faire une suite tout en s'en démarquant. Et ceci, tel et si bien que si quelqu'un dans la salle a réussi à suivre l'intrigue, il aura gagné un des pingouins du film faute d'esquimaux. Bref, en gros, il s'agit de la recherche d'un trésor de la famille royale Goryeo qui a mystérieusement disparu. La famille ne lésine pas, et offre des roubles en pagaille pour ceux qui ramèneraient le trésor. Sur ce, arrivent le bandit Woo Moo-chi, joué par le sémillant Kang Ha-neul et son compère Kang Seop joué par Kim Sung-oh. Mais il y a déjà la célèbre pirate jouée par l'éthérée Han Hyo-joo et le tortueux rebelle Bu Heung-soo joué par Kwon Sang-woo sur le coup. Qui va réussir avant la fin du film ? Le suspense est évidemment terrible, mais c'est avant tout une comédie d'acteurs qui font des clins d’œil à leurs fans.





ⓒYONHAP News

* Encore un « ensemble cast »

Il est clair que la réponse de Lotte à la désertification des salles de cinéma est de proposer des films dits « all-cast ensemble », c'est à dire comprenant au moins trois stars locales. Cela assure un minimum d'entrées de spectateurs masqués. Nous avons donc Kang Ha-neul qui s'en sort bien avec sa coiffure afro. De l’aveu de l'acteur, sa permanente a été le challenge le plus délicat du film. Trois ou quatre heures de boulot chez le coiffeur toutes les deux semaines. Mais il y a mieux, il a du se laver les cheveux de manière spéciale car son brushing était si serré que les cheveux ne se mouillaient pas. Il a même fini par en perdre une poignée, au grand dam de ses admiratrices. Mais la surprise du casting vient du rôle de la pirate sexy passant de Son Ye-jin à Han Hyo-joo. Les fans du premier épisode sont restés dubitatifs sur le choix de l'actrice et les critiques ont fusé dès la sortie du film. Certes, Han Hyo-joo semble plus s’intéresser à son look (notamment ses cheveux longs frisés, probablement concoctés chez le même coiffeur que Kang Ha-neul) qu'à son personnage. Mais on peut aussi comprendre le choix de la production Lotte : depuis 2012 et « Love 911 », avec Go Soo, Han Hyo-joo est devenue une star inter-asiatique, autant au Japon qu'en Chine. Avoir Han au casting est un atout pour l'exportation du film. De plus, depuis ses films avec Gang Dong-won, notamment « Illang : The Wolf Brigade» pour les Américains de Warner Bros, elle s'est faite connaître aux USA dans la série « Treadstone », et elle est aussi dans la série « Happiness » sur les plate-formes chinoise iQIYI et coréennes TvN et TVING. Bref, l'aura internationale a primé sur la performance du personnage. Enfin, vient Oh Se-hun, star k-pop de EXO, en pirate bon teint. Que demande le peuple ?





* Des pingouins et des pirates

L'apparition des pingouins restera probablement les moments clefs de ce film à clefs. Mais les pirates ont toujours été farfelus dans l'histoire du cinéma. Le réalisateur a raison de citer comme influence le célèbre « L'île au trésor » de Robert Louis Stevenson. Le roman fut adapté dès 1912 au cinéma. Dès lors, un genre à part entière était né avec comme idole indéboulonnable l'énorme Douglas Fairbank ; l'acteur était admiré par Na Woon-gyu en personne, le parrain du cinéma en Corée. Puis, dans les années 1930 vint Errol Flynn, qui ajouta du glamour à ses rôles de pirates, glamour dont on retrouve la trace encore aujourd'hui de Kang Ha-neul à Johnny Depp. Dans tous les cas, la figure du pirate est devenue un mythe positif pour la jeunesse à la recherche d'espaces frais et d'aventures joyeuses. La féminisation du personnage est à noter. Certes, la tendance est générale au cinéma depuis le mouvement #Metoo, mais ceux qui attendent de voir Han Hyo-joo en nouvelle femme du futur seront déçus. Car l'esprit du pirate est bien au dessus des questions de genre.