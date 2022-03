Membres : Hwang So-yoon, Park Hyun-jin et U-su

Début : 2017





SE SO NEON est un groupe indie rock sud-coréen, avec un style influencé par le blues et le rock psychédélique. Il a été formé, en 2016, par la chanteuse et la guitariste Hwang So-yoon, le bassiste Moon Fancy et le batteur Kang To. Mais ces deux derniers ont quitté la bande en décembre 2018 pour accomplir leur service militaire et ont été remplacés par Park Hyun-jin et U-su. Le nom du groupe, qui peut se traduire littéralement par « garçons nouveaux », vient du titre d’un magazine mensuel pour enfants sud-coréen, très populaire entre les années 1960 et 1980.





Le trio a fait ses débuts avec le single « Long Dream » en juin 2017. Trois mois plus tard, il revient avec un nouveau single « The Wave ». En octobre de la même année, il a enregistré son premier mini-album intitulé « Summer Plumage » contenant six titres. Reconnu aussi bien par le public que par les critiques, le groupe a obtenu le prix du rookie de l'année aux Korean Music Awards en 2018.





En février 2020, SE SO NEON a sorti son deuxième mini-album « Nonadaptation », contenant la chanson titre « Midnight Train ». En 2021, il a enregistré deux singles, « Freedom » et « Joke ! ».





Discographie

Long Dream (single, juin 2017)

The Wave (single, septembre 2017)

Summer Plumage (mini-album, octobre 2017)

Nonadaptation (mini-album, février 2020)

Freedom (single, février 2021)

Joke! (single, novembre 2021)