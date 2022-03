Comédie musicale : « Frida »

« Frida », une comédie musicale originale, sera présentée du 1er mars au 29 mai au Théâtre S du Centre culturel Sejong à Séoul.





Cette pièce est librement inspirée de la vie de Frida Kahlo, la peintre mexicaine la plus célèbre de la première moitié du XXe siècle. L’artiste est notamment connue pour ses nombreux autoportraits qui reflètent ses passions et ses douleurs physiques et sentimentales.





L’histoire se déroule dans un théâtre. Frida passe ses derniers moments sur terre en participant à un spectacle baptisé « The Last Night Show ». Entourée de trois actrices qui incarnent, chacune, un personnage ou un élément important de sa vie, elle se remémore son passé.





Le rôle-titre sera joué en alternance par l’actrice et comédienne Choi Jung-won et par la chanteuse Kim So-hyang connue sous le nom de scène de Sohyang.





