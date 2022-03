Théâtre : « Angels in America - Seconde Partie : Perestroïka »

La Compagnie nationale de théâtre de Corée présente « Perestroïka », la seconde partie d’« Angels in America », une pièce emblématique du dramaturge américain Tony Kushner, du 28 février au 27 mars au Théâtre Myeongdong à Séoul.





Créée en 1991, cette pièce, lauréate du Pulitzer, est composée de deux parties, « Le Millénium approche » et « Perestroïka ». Avec pour décor les Etats-Unis des années 1980, elle parle du sida, de l’homosexualité, de la marginalité ou encore de la religion à travers la vie de plusieurs personnes : Prior, séropositif et abandonné par son compagnon Louis, l’avocat homophobe Roy Cohn et son jeune collaborateur homosexuel Joe Pitt, ou encore Harper, l’épouse de ce dernier.





La pièce est présentée pour la première fois en Corée du Sud dans une mise en scène de Shin U-chung. La première partie a été jouée en novembre 2021.





Date : du 28 février au 27 mars 2022

Lieu : Théâtre Myeongdong à Séoul