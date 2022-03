Récitals de la pianiste Kim Kyung-eun

La pianiste Kim Kyung-eun donnera quatre récitals durant le mois de mars dans la salle de spectacle Jayang Station à Séoul. Ce programme, intitulé « Kay Cantabile », est organisé dans le cadre de la série de concerts « Jayang Artist Lounge », qui consiste à sélectionner un musicien chaque mois et à le présenter au public à travers des représentations hebdomadaires.





Pour le premier et le deuxième concerts qui auront lieu le 4 et le 11 mars, la jeune musicienne formée à la Juilliard School de New York interprétera, entre autres, la Gymnopédie n°1 de Satie, Liebestraum n°3 de Liszt ou encore la Rêverie de Debussy. Le troisième et le quatrième concerts, prévus le 18 et le 25 mars, seront consacrés à l'Intermezzo op. 118 de Brahms et à la sonate nº 32 op. 111 de Beethoven.





A noter que lors des soirées du 4 et du 18 mars, le public sera invité à déguster des vins variés tout en profitant de la musique.





Date : les 4, 11, 18 et 25 mars 2022

Lieu : Jayang Station à Séoul