« INVU », le 3e album studio de Tae-yeon (2)

Tae-yeon a publié le 14 février dernier son 3e opus officiel intitulé « INVU ». La vocaliste phare de Girls’ Generation et de GOT the beat du label SM Entertainment a fait son retour avec son nouvel album studio composé de 13 morceaux.





Son troisième album a pris la tête du classement d’iTunes Top Album Chart dans 21 pays dont le Canada, la Suède, l’Australie, le Japon, le Brésil et le Mexique. « INVU » confirme une fois de plus la réputation de l’artiste détenant le record de vente cumulée d’albums la plus importante depuis dix ans chez les solistes féminines.





Dès sa sortie, son titre éponyme a pris la tête du classement de la première plateforme de streaming musical sud-coréen Melon. Ainsi, Tae-yeon est devenue la deuxième soliste féminine à réaliser cet exploit, après IU. Le 3e projet studio de la vocaliste a été également certifié « Platinum » par QQ Music, la plateforme musicale la plus importante en Chine. Tous ces records montrent que cette artiste, âgée de 32 ans, est bel et bien une chanteuse unique.