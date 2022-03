La musique populaire en Corée du Nord

ⓒ KBS

Une chanson est parfois plus efficace qu’un discours pour exercer une influence et transmettre un message important. Le régime nord-coréen l’a bien compris et a investi cet art populaire pour en faire un puissant moyen de propagande et de contrôle idéologique.





« Dans les chansons nord-coréennes, rien ne compte plus que le message. La mélodie n'a d’autre fonction que de porter celui-ci. Ce que les sud-Coréens appellent « culture et art », les nord-Coréens l’appellent « littérature et art ». « Littérature » implique ici des histoires, ayant un début, un milieu et une fin, et dont le but est de transmettre un certain message. Si celui-ci est délivré de manière musicale, on parle de chanson, alors que s’il prend la forme d’une peinture, on parle d’art pictural. Le message est constitutif de toute forme d'art nord-coréen, lequel a pour objectif clair de promouvoir les politiques du parti auprès du public d'une manière divertissante. En Corée du Nord, il est tout simplement inconcevable d'apprécier la musique pour elle-même, c’est-à-dire en ignorant le message qu’elle véhicule », explique le professeur Jeon Young-seon de l'Institut des humanités et de la réunification à l'université Konkuk à Séoul.





Si la plupart des chansons nord-coréennes promeuvent les hauts dirigeants, leur politique et la révolution, certaines traitent aussi de la vie quotidienne du peuple et de ses émotions. Contrairement aux chansons révolutionnaires, les « chansons de la vie », ainsi qu’on les appelle, jouissent d’une certaine popularité parmi les citoyens.