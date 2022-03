Some Days : Stella Jang se produira en concert en mars

Date : du 4 au 13 mars

Lieu : Gurumare Theater à Séoul





Stella Jang donnera six concerts tout au long du mois de mars. En effet, l’auteure-compositrice-interprète francophone qui a débuté en 2014 va se produire les 4, 5, 6, 11, 12 et 13 mars au Gurumare Theater à Séoul. L’ensemble des tickets de ces six jours de représentations se sont tous vendus en seulement trois minutes après l’ouverture de la billetterie en ligne.





Intitulé « Some Days », ce spectacle permettra au public de découvrir les petits bonheurs du quotidien grâce à la musique de Stella Jang. Sachez que « Some Days » fait partie des cinq morceaux présentés dans « Stairs », le dernier EP de la vocaliste, publié le 15 octobre 2021.