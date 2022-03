[Rediffusion] Les femmes de réconfort dessinées par Keum Suk Gendry-Kim

Les sud-Coréens sont de grands amateurs du 9e art. BD, films d’animation, webtoons... Et de plus en plus de francophones y deviennent eux aussi accros. Tout au long du mois de mars, dans « Séoulscope », nous allons nous plonger dans cet univers qui passionne petits et grands.

Nous ressortons donc de nos archives cinq numéros à commencer par « Les femmes de réconfort dessinées par Keum Suk Gendry-Kim ». Un sujet idéal quelques jours après le Samiljeol, journée pour commémorer le mouvement d’indépendance du 1er mars 1919. Le 10 mars, retrouvons l’artiste Yunbo à qui on doit « Je ne suis pas d’ici ». Puis, honneur à Mlle Caroline et Benjamin Renner qui nous parlent chacun de la différence et du méchant loup. Et le dernier jeudi du mois, place à la nouvelle technologie : le webtoon. Partons à la découverte de la société française Delitoon.

Ces cinq numéros ont été pour la première fois diffusés sur nos ondes respectivement le 6 octobre 2017, le 24 août 2018, le 23 juin 2017, le 23 mars 2018 et enfin, le 15 mars 2019. Bonne écoute !





Keum Suk Gendry-Kim est une dessinatrice-illustratrice-auteure sud-coréenne. Et comme elle est une parfaite francophone, c’est dans la langue de Molière qu’elle nous a reçus pour cet entretien.





« Pul (풀) », qui signifie « mauvaise herbe » en coréen, retrace sous forme de bande dessinée l’histoire de ces jeunes filles coréennes devenues esclaves sexuelles pour l’armée impériale japonaise pendant la Seconde guerre mondiale.





C’est en menant sa propre enquête et en partant sur les traces de l’une de ces anciennes esclaves sexuelles, appelées « femmes de réconfort », jusqu’en Chine que notre invitée a créé cet ouvrage de plus de 480 pages. Elle espère qu’il permette aux lecteurs de mieux comprendre cette triste réalité qui fait toujours la une des journaux ici au pays du Matin clair.