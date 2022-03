Décès de Lee 0-young, grand intellectuel sud-coréen

ⓒYONHAP News

Une grande étoile du milieu intellectuel sud-coréen s’est éteinte. Lee O-young, né en 1933 à Asan dans la province du Chungnam du Sud, est décédé samedi dernier à l’âge de 88 ans. Ses obsèques ont eu lieu mercredi à la Bibliothèque nationale de Corée, le lieu symbolique de la sagesse, jugé le plus approprié pour faire les derniers adieux au grand écrivain.





Lee O-young a fait des études de lettres coréennes à l’université nationale de Séoul. En 1956, à seulement 23 ans, il a fait une entrée fracassante en publiant dans le quotidien Hankookilbo une critique intitulée « Destruction des idoles ». Dans ce texte, il a osé accuser les poids lourds de la littérature coréenne de l’après-guerre d’être complètement déconnectés de la réalité. Toutefois, partisan de l’autonomie des arts et de la culture, il s’est opposé à toute tentative d’instrumentaliser la littérature comme un moyen de critique sociale. A partir des années 1960, Lee a occupé le poste d’éditorialiste dans plusieurs journaux nationaux. Ainsi, il s’est fait un grand nom en tant que chroniqueur. En 1966, il est devenu professeur à l’université féminine Ewha. En 1990, il a été nommé ministre de la Culture par le président Roh Tae-woo qui venait de créer ce poste.





Pendant plus de 60 ans, Lee O-young était un écrivain prolifique. Il a su mettre son érudition au service de la nation. Il a contribué notamment à sublimer l’écriture en hangeul, l’alphabet coréen, et les vocabulaires autochtones. Il a apporté une analyse perspicace non seulement sur la culture du pays du Matin clair mais aussi celle de l’Archipel japonais. Il est l’auteur de divers néologismes tels que le terme « Digilog » proposé en 2006 pour définir l’ère de transition qui se caractérise par la convergence entre les technologies numériques et les émotions analogiques. Lee a laissé plusieurs œuvres inédites qui seront publiées à titre posthume.