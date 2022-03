Application du système de consigne pour les gobelets jetables

ⓒYONHAP News

A partir du 10 juin prochain, le consommateur devra déposer une caution de 300 wons, soit 20 centimes d’euro pour être servi avec un gobelet jetable dans des cafés ou restaurants, et il pourra récupérer cette consigne en rendant son gobelet. En la matière, le gouvernement a publié une notification administrative et cette dernière sera valable jusqu’au 17 mars prochain.





Ce système de consigne a été adopté suite à la révision de la loi relative à la promotion de l’économie et du recyclage des ressources en juin 2020. La notification administrative en stipule les modalités d’application. Elle définit notamment les commerces faisant l’objet de ce dispositif, le montant de caution, le mode de remboursement, et les mentions sur la consigne à imprimer sur les gobelets. Cette mesure s’appliquera à toute grande enseigne qui compte au moins une centaine de points de vente dans tout le pays. Elle concernera plus de 38 000 magasins de chaînes de café, de boulangerie et de restauration rapide.





Ainsi, le gouvernement voudrait lutter contre l’excès d’utilisation des gobelets jetables qui s’explique par l’habitude généralisée d’emporter des boissons et par la méfiance grandissante sur les tasses utilisées par de multiples personnes. En 2018, plus de 600 millions de gobelets à usage unique ont servi par jour. Pour rappel, ces récipients en carton et en plastique sont recyclables. Mais ils ne sont ni bien triés ni récupérés pour la majorité. Pour y remédier, un dispositif similaire avait été introduit dans le passé, mais l’initiative s’est soldée par un échec.





Cette fois-ci, le gouvernement a préparé plus minutieusement son nouveau système. Un code-barres sera imprimé sur chaque gobelet à usage unique. Le consommateur n’aura qu’à l’introduire dans une des machines dites « POS » qui seront mises à la disposition dans les magasins concernés. Cette méthode permettra de lutter contre un usage frauduleux, en empêchant de rendre deux fois le même gobelet. Par ailleurs, leurs tailles seront standardisées. La consigne sera récupérable en argent liquide ou en virement bancaire. Le gouvernement prévoit de désigner trois ou cinq sociétés chargées de récupérer ces récipients ainsi collectés et une ou deux sociétés de recyclage de ces emballages dans chaque zone.





Reste à savoir si les consommateurs seront nombreux à adhérer à cette démarche écologique.