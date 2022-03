Guerre en Ukraine : Séoul participe aux sanctions anti-Moscou

ⓒYONHAP News

L’Ukraine est en proie à l’invasion par l’armée russe depuis une dizaine de jours. Cette agression miliaire sans précédent a provoqué l’indignation mondiale. Pour y riposter, la communauté internationale a annoncé quelques séries de sanctions à l’encontre de Moscou. Il s’agit notamment de déconnecter en partie la Russie du système financier international. Et la Corée du Sud y participe.





Le ministère sud-coréen des Finances a annoncé, ce mardi, des mesures punitives. Tout d’abord, Séoul emboîte le pas à Washington qui a décidé de bloquer les transactions avec sept banques russes, à savoir VEB, PSB, VTB, Otkritie, Sberbank, Novikombank, Sovcombank, ainsi que leurs filiales. Ce blocage s’applique non seulement aux établissements financiers et aux entreprises mais aussi aux individus de nationalité russe en Corée du Sud. Toutefois, elle est accompagnée de la même dérogation américaine pour exempter certains types d’échanges concernant les produits agricoles, le soutien médical lié à la lutte contre le COVID-19, et les énergies, entre autres.





Par ailleurs, le gouvernement sud-coréen a vivement recommandé aux organismes publics et aux établissements financiers d’interrompre toute transaction de la nouvelle dette souveraine que la Russie émettrait à partir du 2 mars. Il a également réitéré son soutien à l’initiative internationale d’exclure Moscou du réseau interbancaire mondial qui regroupe plus de 10 000 structures bancaires dans plus de 200 pays et territoires.





Ainsi, la Corée du Sud affiche sa volonté de riposter à la violation illégitime de la souveraineté et de l’intégrité territoriale de la Russie en Ukraine ainsi que d’assurer sa responsabilité en tant que membre de la communauté internationale. Et Séoul prévoit d’imposer des sanctions supplémentaires contre Moscou. Il s’agirait d’interdire les exportations vers la Russie concernant certains produits ou technologies de pointe tels que les semi-conducteurs, l’informatique, les secteurs des lasers et des capteurs, le domaine maritime et l’aérospatial.





Le ministre délégué sud-coréen au Commerce extérieur, Yeo Han-Koo, en déplacement à Washington, a informé jeudi son homologue américain, Don Graves, de la démarche de son gouvernement. Et les Etats-Unis ont décidé de rajouter la Corée du Sud sur la liste des pays exemptés du dispositif dit « Foreign Direct Product Rule » (FDPR). Ce dernier consiste à interdire aux entreprises étrangères d’exporter vers l’entité ou le pays ciblé(e), en l’occurrence la Russie, tous les produits fabriqués avec des conceptions, des logiciels, du matériel et des outils américains. Dans un premier temps, l’administration Biden a exonéré du FDPR 32 pays qui ont imposé leurs propres sanctions économiques à l’encontre de Moscou d’un niveau similaire à ses dispositifs, dont les membres de l’Union européenne, le Japon et l’Australie. Cette dérogation est désormais accordée à la Corée du Sud dont les mesures restrictives sont jugées « bien alignées » avec celles de la communauté internationale. Séoul espère que son exemption du FDPR permettra aux entreprises exportatrices sud-coréennes de subir moins de dégâts collatéraux.