Candidature unique de dernière minute dans le camp de l’opposition

Le Parti du pouvoir du peuple (PPP), la première force d’opposition, et le Parti du peuple, petite formation de centre-droit, ont brutalement annoncé une candidature unique lors d’une conférence de presse conjointe organisée jeudi matin. Le prétendant du second, en l’occurrence Ahn Cheol-soo, s’est désisté pour soutenir celui du premier, à savoir Yoon Suk-yeol.





Dimanche, Yoon a révélé qu’Ahn lui avait annoncé unilatéralement la rupture des négociations sur une éventuelle coalition. Quatre jours plus tard, les deux hommes ont fait volte-face. Ils ont affiché la volonté de réaliser « une meilleure alternance politique » pour mieux préparer la Corée du Sud à un grand tournant pour le changement et l’innovation. Ils ont mis en avant cinq maîtres-mots : l’avenir, la réforme, le pragmatisme, la lutte sanitaire et l’unité nationale. Les deux nouveaux alliés ont promis de mettre un terme à la confrontation ultra-idéologique, de former un gouvernement favorable au marché et de fédérer le pays au lieu de le diviser.





Suite à cette unification, la présidentielle sera davantage marquée par le bipartisme. Ce sera donc un grand duel entre Lee Jae-myung du Minjoo, le parti au pouvoir, et Yoon Suk-yeol du PPP, son principal rival à la Cheongwadae, qui se trouvent dans un mouchoir de poche selon les derniers sondages.





A qui profitera-t-elle, l’alliance Yoon-Ahn ? A en croire la plupart des experts politiques, elle pourrait donner un nouvel élan au PPP qui crie haut et fort son intention d’alternance politique. Cependant, certains estiment que cette fusion aura des impacts mitigés étant donné que les bulletins de vote sont déjà imprimés avec le nom de Ahn dessus. Ceux du candidat numéro 3 ont par ailleurs été retirés dulors du vote anticipé a affiché le retrait de ce candidat numéro 3. Selon eux, il est difficile de savoir exactement si les intentions de vote en faveur de ce dernier se tourneront majoritairement vers Yoon ou vers Lee, ou encore si elles se disperseront des deux côtés. La candidature unique a été officialisée le jour à partir duquel il est interdit de publier les résultats des sondages d’opinion. Totalement « dans le noir », les deux favoris vont mener une bataille électorale encore plus acharnée.