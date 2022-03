La ruelle du « 닭한마리 » dalkhanmali de Dongdaemun

Nous ne vous cachons rien lorsque nous avançons l’importance du rôle de la cuisine, de la nourriture, des rassemblements autour d’une table dans la culture sud-coréenne. Effectivement, le partage d’un repas ou tout simplement d’un verre entre amis, en famille ou encore entre collègues a une valeur capitale quant à l’intégration d'un individu dans la société. Mais outre ce rôle qu’elle peut jouer, il est clair que les sud-Coréens aiment manger et boire.





ⓒ Elody Stanislas

Aussi nous retrouvons à Séoul des quartiers spécialisés dans quelques plats. Les rues que nous appelons « 먹자골목 », « meokja golmok », réunissent tout type de restaurant pour que chacun y trouve son compte. Cependant, il existe aussi des petits coins ou des ruelles experts dans la préparation d’une seule et même cuisine. Aujourd’hui, nous vous emmenons dans le quartier de Dongdaemun, proche de la station de Dongmyo, où se trouve la ruelle du « 닭한마리 », un poulet entier.





ⓒ Elody Stanislas

Pourquoi ce plat remporte-il autant de succès ? Les clients font la queue et s’enregistrent sur des listes d’attente pour manger ce mets. Ce n’est que du poulet dans son bouillon, accompagné de quelques légumes, même pas, des poireaux émincés, un peu de pommes de terre et des gâteaux de riz. Eh bien la réponse se trouve sûrement dans la manière de le déguster. Alors que le plat continue de mijoter devant vous, vous devez d’abord manger les « ddeok », les gâteaux de riz. Puis quand les pommes de terre sont cuites, vous pouvez entamer la dégustation du poulet. Pour ce faire, il y a votre disposition une sauce spéciale fournie par le restaurant que vous pouvez agrémenter vous-même. C’est une sauce pimentée et légèrement acidulée faite pour relever le goût un peu neutre du bouillon et de la chair de la volaille. Vous pouvez aussi le consommer accompagné de tranches de kimchi. Voire également ajouter la sauce et le kimchi directement dans le bouillon. Ce dernier ayant pris plus de goût grâce aux épices, il vous suffira ensuite d’y ajouter une portion de nouilles fraîches, le tout marié à une bouteille ou deux de soju, si vous aimez l’alcool.

J’espère que cela vous aura mis l’eau à la bouche. Bon appétit.