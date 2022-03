Les jeunes sud-coréens radicalisés ?

Puisque l’élection présidentielle en Corée du Sud se déroulera le 9 mars prochain, cette semaine nous allons revenir sur les jeunes électeurs du pays du Matin clair et ce qui les caractérisent le plus.





Les 20-30 ans n’ont rien à voir avec leurs ainés en termes d’appréhension de la politique, de leurs espérances, de leurs problèmes et de leurs défis dans la vie. Aujourd’hui, à quelques jours de la présidentielle, nous allons nous intéresser à celles et ceux qui feront la politique de demain et pour certains qui la font déjà aujourd’hui, à savoir les jeunes. Comprendre cette population, ses souffrances, ses enjeux, cela sera notre mission du jour.





Si l’on voulait ne citer que les problèmes les plus évidents, on mentionnerait l’ultra compétitivité dans le milieu scolaire, commençant de plus en plus tôt, au lycée voire même au collège. Tout ceci n’étant qu’une course effrénée, pour avoir accès aux meilleures universités et décrocher un diplôme qui leur permettra d’être en tête de liste pour dégoter un emploi. Le tout en s’étant endetté de dizaines de milliers d’euros, car en Corée du Sud, le système universitaire est privé ainsi que très onéreux.





Selon le chercheur et l’auteur de « Les radicaux de 20 ans : le k-populisme et la politique » Kim Nae-hoon : « Le meilleur préfixe qui définit les jeunes sud-soréens dans la vingtaine est " anti- ". Ils se lient dans l'objectif commun de pratiquer des mouvements anti-féminisme, anti-réfugiés, anti-immigrés, anti-gouvernement, anti-médiocrité et anti-génération plus âgée. Je pense qu’ils sont menacés de radicalisation et d'extrémisme. Leur radicalisation est motivée par la conviction qu'ils sont traités injustement. Les jeunes électeurs dans la vingtaine, qui placent l'équité et la justice au-dessus de toutes les autres valeurs sociales, se sentent trahis par le gouvernement actuel et son hypocrisie. »





