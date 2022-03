Hausse de la culture du pavot en Afghanistan

ⓒ YONHAP News

De plus en plus d’agriculteurs afghans se tournent vers la culture du pavot en raison de l’économie désastreuse de leur pays.





D’après TOLO News, la production de ces plantes dont on tire l’opium et l’héroïne a augmenté cette année notamment dans les provinces méridionales de Helmand et de Kandahar. La multiplication des guerres civiles depuis la prise du pouvoir des talibans et la sécheresse ont contribué à cette tendance.





Les pavots représentent plusieurs avantages. Ils nécessitent peu d’eau et se cueillent seulement cinq mois après le semis. Comme la distribution est occupée par les contrebandiers, la fermeture des frontières ne pose pas de problème.





Les talibans ferment les yeux sur la culture de ces végétaux qui constitue l’unique source de revenu de beaucoup de paysans.