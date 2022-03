Concert « Gum Nan-se’s Classic Date »

Le Théâtre Jeongdong à Séoul présentera le 16 mars la première représentation de sa série de concerts matinaux intitulée « Gum Nan-se's Classic Date ». Cette série est organisée dans le cadre du programme du théâtre « Jeongdong Palette ».





La violoniste Kim Gye-hee, la flûtiste Baek Yang-in, la clarinettiste Baek Yang-ji et le pianiste Jo Min-hyun se produiront sur scène en compagnie du chef d'orchestre Gum Nan-se, qui présentera et commentera au public chacune des œuvres jouées. Le maestro Gum est connu pour son dévouement à rendre la musique classique plus accessible au grand public.





Lors de ce concert, on pourra entendre notamment le Caprice d'après l'étude en forme de valse de Saint-Saëns de Ysaÿe, le Concertino pour flûte, clarinette et piano de Bloch et l'Andante et Rondo, op. 25, de Doppler.





Date : le 16 mars 2022

Lieu : Théâtre Jeongdong à Séoul