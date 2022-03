Majors annonce son retour prévu pour la fin du mois de mars

ⓒ ANS Entertainment

Majors sortira fin mars son 4e mini-album « The End of Chaos », presque neuf mois après avoir publié son 3e single album « The Beginning of Legend – Shining Star ». Le groupe féminin ayant débuté en mars 2021 avec six jeunes filles a décroché le mois dernier le trophée du meilleur espoir de la k-pop décerné par le « KCrush America Magazine ».





Le titre phare de son 2e EP « The Beginning of Legend – Rasing Star » s’est emparé de la 3e place du Top K-pop Songs Charts d’iTunes en Allemagne et de la 13e place aux Etats-Unis.