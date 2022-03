« Epik High Is Here 下 », le 10e album studio de Epik High (1)

Epik High a dévoilé le 14 février dernier la deuxième partie de son 10e opus officiel « Epik High Is Here » composé de 12 morceaux.





Pour rappel, Epik High est un groupe de hip-hop formé en 2001 par Tablo, Mithra Jin et DJ Tukutz. En 2012, il quitte l’agence Woolim Entertainment pour rejoindre YG Entertainment avant de créer son propre label en 2018.





Le trio a dévoilé le 18 janvier 2021 la 1ère partie de son 10e opus official composé de 10 morceaux, mettant fin à trois années de silence. Il a fallu plus d’un an pour dévoiler la 2ème partie de « Epik High is here », album qui marque l’aboutissement des 20 ans d’activités musicales du trio.





Cet album qualifié de chef d’œuvre par le groupe, a très bien été accueilli non seulement par les mélomanes mais aussi par les autres musiciens. RM, leader de BTS qui fait partie de ses grands fans, a même mis en ligne sur ses réseaux sociaux une image prouvant qu’il écoutait le 10e album d’Epik High.