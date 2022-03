Kang Haneul : pirate et coupe de cheveux

ⓒthcompany

L'acteur Kang Ha-neul est avant tout un stakhanoviste des soaps pour la télé. Mais il lui arrive d'apparaître dans des films de cinéma. C'est le cas avec « The Pirates The Last Royal Treasure » réalisé par Kim Jeong-hoon. Et encore une fois, Kang Ha-neul va lancer les modes en Corée du Sud, notamment avec le clou du film qui est sa coupe de cheveux afro-rasta. Mais revenons un peu sur la carrière du bellâtre.





* La comédie musicale

Peu s'en souviennent, mais au tournant des années 2010, les jeunes coréennes étaient fanatisées par les comédies musicales. C'est dans ce cadre que Kang Ha-neul a débuté. Le jeune busannais joue dans « Thrill Me » en 2010 et « Assassins » en 2012, deux adaptations locales de pièces de Broadway. La mâchoire proéminente du jeune homme, ses yeux rêveurs, ses lèvres roses pales et sa voix de basse font fondre les spectatrices, et le succès est au rendez-vous. Comme cela était la règle à l'époque, après un succès sur les planches du music-hall, Kang va débuter une carrière à la télévision. Les séries s'enchaînent platement mais un premier succès arrive avec l'adaptation du manga romantique « To The Beautiful You » en 2012. Cette fois, les portes du cinéma lui sont ouvertes.





* Acteur de comédie au cinéma

Etrangement, c'est dans la comédie que Kang Ha-neul va débuter au cinéma, délaissant un peu les romances pour jeunes filles de la télévision. Son premier film est le désastreux « Battlefield Heroes » de l'infortuné Lee Joon-ik. Mais Kang se rattrape avec « You're My Pet » en 2011, une comédie sexy encore adaptée d'un manga qui fait le succès de Kim Ha-neul et de Jang Keun-suk. Kang Ha-neul n'a qu'un second rôle mais le film est un gros succès inter-asiatique. Mais c'est encore la télévision qui va lui donner son plus gros du moment avec le sitcom « The Heirs ». C'est avec cette histoire de jeunes riches que Kang va faire la paire avec l'acteur Kim Woo-bin qu'il allait retrouver pour son plus grands succès de cinéma jusqu'à nos jours : « Twenty » en 2015.









* Twenty

Kang Ha-neul ne cessera d'être un stakhanoviste des dramas télévisés, ces demi- sitcoms et demi-séries. Ses succès se nomment « Angel Eyes » ou encore « Moon Lovers » avec la star Lee Joon-gi pour le marché chinois. Qu'importe : c'est au cinéma qu'on voit Kang sous un autre jour. Dans « Mourning Grave » en 2014, il se lance dans les films d'horreur pour teenagers. Avec « C'est si bon » il retrouve la comédie musicale pour un petit succès local. A force de varier les rôles et d'accepter les choix hasardeux et opportunistes de son manager, il se fourvoie dans « Empire of Lust », un « heritage film » en costumes empesés. Qu'à cela ne tienne, cette même année 2015, Kang tient le crachoir à Kim Woo-bin pour l'énorme succès de la comédie satirique moderne coréenne « Twenty ». Lee Byeong-heon avait signé une première comédie d'autodérision très remarquée même si produite en indépendant : « Cheer-up Mister Lee » ; avec « Twenty », il profite d'un meilleur budget et des deux jeunes hommes qui remplissent les écrans nocturnes des jeunes filles du pays. L'humour noir, la dérision, le cynisme font apparition dans les comédies coréennes, et Kang Ha-neul avec Kim Woo-bin en sont les représentants.









* L'après Twenty

L'après Twenty sera plein d’ambiguïté pour le jeune Kang. Il retrouve Lee Joon-ik pour un film indépendant sur le poète Yun Dong-ju qui sera un petit succès. Mais Kang se plante avec la star qui monte Yoo Ah-in dans « Like for Likes ». Trop calculée, cette comédie ne trouve pas son public. En 2017, il se rattrape avec un blockbuster « New Trial » qui sort alors qu'il fait son service militaire. Ce film de gangsters rétro bat des records d'audience profitant d'une actualité plutôt morose du cinéma local après la « Révolution des bougies ». Nous sommes juste avant les grands succès internationaux de « Burning » et de « Parasites ». Depuis son retour de l'armée Kang a du mal à trouver des rôles et enchaîne des films sans éclats. D'ailleurs, il décide en 2021 de quitter sa société de management. Il termine l'année 2021 avec une expérience originale de la télévision avec la série « When the Camellia Blooms », qui a été diffusée à la fois sur KBS 2 et sur Netflix.