Détente et convivialité dans les parcs de Séoul

Nos pas vont nous mener cette semaine dans la fraîcheur et les parfums floraux des plus beaux parcs de Séoul. La douceur printanière est au bout du chemin et avec elle, son lot de pique-niques sur l’herbe, de promenades sur les chemins boisés et des siestes au bord de l’eau. Si la capitale sud-coréenne est réputée pour sa vie trépidante et parfois même éreintante, il ne faut jamais aller bien loin pour quitter le bitume et se mettre au vert. La ville regorge en effet d’oasis de verdure aussi vastes que bien entretenus pour buller pendant les beaux jours. En attendant le début officiel tant attendu du printemps le 21 mars, nous vous proposons de retrouver notre petite sélection.





ⓒ Getty Images Bank

Situé au centre de Séoul, le parc du fleuve Han de Yeouido, non loin de votre radio favorite, offre de belles bandes d’herbe, idéales pour manger du poulet frit au bord du fleuve Han en pleine journée à l’ombre des arbres ou la nuit en contemplant les étoiles. Et juste sous les fenêtre de la KBS, il y a le fameux parc de Yeouido qui accueille des concerts et d’autres évènements et où l’on peut profiter d’une pause déjeuner ou faire son jogging dans une nature luxuriante





ⓒ Getty Images Bank

Le Yongsan Family Park faisait partie de la base militaire américaine de Yongsan, le quartier général des forces américainee en Corée du Sud après la guerre de Corée et il s’agissait d’une section de l'ancien terrain de golf de l’armée. Cependant, le site a été rendu au public en novembre 1992 pour établir un grand espace familial qui s'étend sur une superficie d'environ 90 000 ㎡. En plus, ce magnifique lieu boisé se trouve juste à côté du musée national de Corée