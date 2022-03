Gigantesques incendies de forêt sur la région côtière de l’Est

ⓒYONHAP News

Dans l’Est du pays, quatre villes sont en proie à d’importants incendies de forêt depuis une semaine. Le feu a démarré à Uljin, dans la province de Gyeongsang du Nord, avant de monter d’abord jusqu’à Samcheok, ensuite à Donghae et à Gangneung dans la province voisine de Gangwon.





Ces quatre zones sont alignées sur une chaîne montagneuse. Sur le versant ouest, elles sont couvertes de forêts épaisses, et sur l’autre, elles font face à la mer de l’Est. Les flammes se sont propagées à grande vitesse en raison de bourrasques de vent et d’une forte sécheresse. Cet hiver, les précipitations ont atteint seulement 2,5 mm en janvier et 3 mm en février dans la province de Gyeongsang du Nord. Quant à la région côtière de Gangwon, elle a compté seulement deux épisodes de neige très faibles le mois dernier : 3,3 cm et 0,1 cm respectivement les 1er et 10 février. Par ailleurs, les pins, dont leur résine est inflammable, représentent une grande part des espèces d’arbres peuplant les forêts sud-coréennes.





Le gouvernement a mobilisé tous les moyens disponibles, à savoir environ 7 000 effectifs, une centaine d’hélicoptères bombardiers d’eau et plus de 600 camions de pompiers. Mais la lutte anti-feu s’avère difficile puisqu’en dehors de la région côtière de l’Est, plusieurs feux de forêt ont démarré partout dans le pays pour se propager simultanément, par exemple à Yeongwol dans la province de Gangwon, à Geumjeong dans la ville de Busan, à Ansan dans la province de Gyeonggi et à Dalseong dans la ville de Daegu. Certains d’entre eux ont déjà été éteints.





Selon les autorités, la superficie des zones ravagées par les flammes a dépassé, hier, les 23 990 hectares, l’équivalent de 40 % de la superficie de la ville de Séoul, et au final, elle devrait battre le dernier record, à savoir 24 000 hectares partis en fumée sur cette même partie de la péninsule en 2000. Aucune perte humaine n’est à déplorer, mais plus de 600 installations dont environ 400 habitations ont été détruites ou endommagées. Le nombre de sinistrés s’élève à 390 personnes. Et plusieurs milliers de riverains restent dans des abris de fortune car leurs villages sont toujours menacés par les brasiers.





Le président de la République a déclaré Uljin, Samcheok, Gangneung et Donghae comme zones spéciales de catastrophe. Grâce à cette procédure, l’Etat prendra en charge une partie des frais nécessaires pour rétablir les dégâts, comme par exemple la reconstruction des logements détruits par les feux. Ce qui devrait alléger les charges financières des collectivités locales concernées. Par ailleurs, les sinistrés pourront bénéficier d’une aide d’urgence gouvernementale, d’un moratoire pour les impôts locaux et une réduction voire une exonération de différents tarifs de services publics.