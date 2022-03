Quels sont les défis économiques et sociaux du futur chef de l’Etat ?

ⓒYONHAP News

Yoon Suk-yeol, le président fraîchement élu, aura du pain sur la planche pour relever de grands défis économiques et sociaux.





Même avant l’investiture de son gouvernement, Yoon devra se pencher sur le brûlant dossier économique : la flambée des prix. La guerre en Ukraine a entraîné la hausse des cours du pétrole, des céréales et des matières premières sur le marché international, tandis que les sanctions anti-Moscou ont rendu encore plus instable l’approvisionnement en produits concernés. Ces facteurs ont jeté de l’huile sur le feu dans le contexte où la crise du COVID-19 a déjà mis une pression inflationniste très forte. Le problème est que cette situation résulte des facteurs géopolitiques extérieurs que le pays ne pourra contrôler tout seul. Les options disponibles sont la baisse des taxes sur le carburant et l’allocation en la matière pour les classes défavorisées. La plus grande priorité sera de prévenir la stagflation, à savoir une conjugaison durable du ralentissement de la croissance et de l’envolée des prix.





Ensuite, Yoon devra obtenir rapidement des résultats tangibles dans le domaine de l’immobilier, là où son prédécesseur a reconnu lui-même son échec qui a rendu difficile la vie de la population. En pointant du doigt une réglementation excessive des offres, il a promis de fournir plus de 2,5 millions de logements dans les cinq prochaines années. Et il a également prévu de réformer la fiscalité sur les biens immobiliers.





Il est également primordial d’apporter une aide d’urgence aux petits commerçants et aux micro-entrepreneurs frappés de plein fouet par la crise du COVID-19 et de régler le problème de surendettement chez les petits patrons et les ménages.





Concernant la neutralité carbone, le futur locataire de la Maison bleue a prôné l’équilibre entre les énergies renouvelables et atomique. Ainsi, le pays commencera de nouveau à construire des centrales nucléaires civiles.





Sur le volet social, le président élu devra résoudre les conflits plus attisés que jamais. Lors de sa campagne, il a promis de supprimer le ministère de l’Egalité des sexes et de la Famille. Ainsi, il a obtenu 58,7 % des voix chez les hommes de moins de 30 ans, mais seulement 36,6 % auprès des femmes de la même tranche d’âge qui lui ont tourné le dos pour la plupart. Le régionalisme a aussi la vie dure. Yoon Suk-yeol, le candidat conservateur du Parti du pouvoir du peuple (PPP), a obtenu un soutien écrasant dans la région de Gyeongsang, et son rival du Minjoo, Lee Jae-myung de centre-gauche, dans celle de Jeolla. Sans oublier la fracture générationnelle. Le premier a largement devancé le second chez les plus de 60 ans, tandis que ce dernier a prédominé chez les quarantenaires et quinquagénaires.





Le futur président de la République devra faire preuve d’un « leadership inclusif » pour recoller les morceaux de l’unité nationale.