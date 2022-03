La nouvelle génération des groupes d’idoles de la k-pop s’impose

ⓒ SM Entertainment

Les groupes d’idoles sud-coréens qui se lancent actuellement attirent une forte attention du public, parfois même avant leur début officiel. Depuis le succès planétaire des poids lourds de la k-pop comme BTS et Blackpink, de plus en plus de nouveaux boys bands et de girls bands bénéficient d’une visibilité internationale.





Depuis les débuts d’aespa qui appartient au label SM Entertainment, l’univers musical est devenu un élément clé chez les artistes appartenant à la 4e génération de la k-pop. Par exemple, Kingdom met en avant le concept de sept rois venant de sept royaumes. Et il s’apprête à dévoiler le 17 mars prochain son 4e EP autour du thème « le royaume du changement ».





Par ailleurs, les nouveaux groupes d’idoles visent le marché mondial dès leurs débuts, en recourant activement aux réseaux sociaux et aux plateformes internationales comme YouTube, iTunes et Spotify. Le girls band IVE, ayant débuté en décembre dernier avec « ELEVEN », a atteint la barre des 5 millions d’auditeurs mensuels sur Spotify au bout de 47 jours alors que le clip vidéo « RUN2U » de STACY, publié le 21 février, a franchi les 10 millions de vues en 24 h sur YouTube.





Ce n’est pas tout. Certains groupes parviennent à vendre des milliers d’albums même avant le dévoilement de leurs membres. C’est le cas de NMIXX qui a débuté le 22 février dernier. Le nombre de précommandes du premier disque du girls band formé par le label JYP Entertainment a atteint les 20 000 en 24 heures, avant de dépasser quelques jours plus tard les 70 000.