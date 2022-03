Red Velvet annonce son retour au printemps

ⓒ SM Entertainment

Red Velvet sera de retour pour célébrer l’arrivée du printemps avec sa musique. Le girls band composé de cinq membres publiera le 21 mars un nouveau disque intitulé « Feel My Rhythm » représenté par le titre phare éponyme.





Selon son agence SM Entertainment, un total de six morceaux de divers genres y seront présentés. Le retour de Red Velvet en cette saison printanière attire une forte curiosité car le groupe surnommé « la reine d’été » est connu pour ses tubes estivaux comme « Red Flavor », « Power Up » et « Umpah Umpah ».





Pour rappel, les membres de ce groupe, créé en 2014, ne cessent d’élargir leur spectre musical en menant des carrières en solo comme Wendy et Joy ou en formant un sous-groupe comme Irene & Seulgi.