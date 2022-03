ITZY organisera le 9 avril son premier fan-meeting

ⓒ JYP Entertainment

Selon JYP Entertainment, ITZY organisera le 9 avril sa première rencontre officielle avec ses fans surnommés « Midzy ». Baptisé « Itzy, Midzy, Nalja », cet événement se tiendra au YES 24 Live Hall dans la capitale sud-coréenne le 9 avril à partir de 17 h.





Pour rappel, ce fan-meeting initialement prévu pour le 19 février avait dû être reporté car trois des cinq membres, à savoir Lia, Yeji et Chaeryeong avaient été testées positives au COVID-19. La rencontre entre ITZY et MIDZY sera également diffusée en direct en ligne sur la plateforme de diffusion de concert Beyond Live.





Rappelons que le girls band a fait ses débuts le 12 février 2019 avec son premier single album « IT’z Different » représenté par « Dalla Dalla » qui avait pris la tête des classements locaux.