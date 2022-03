« Epik High Is Here 下 », le 10e album studio de Epik High (2)

Composé de trois musiciens Tablo, Mithra Jin et DJ Tukutz, Epik High a dévoilé le 14 février la deuxième partie de son 10e opus officiel « Epik High Is Here ».





Le trio qui assure l’ensemble du processus de production de ses albums depuis ses débuts, célèbre cette année ses 20 ans d’activités musicales.





Ce nouveau disque comptant 12 morceaux est né de la collaboration avec des vocalistes de grand talent comme Younha et Kim Feel. Plusieurs rappeurs comme Wonstein, pH-1, GIRIBOY, Sik-K et JUSTHIS y ont pris part assurant le featuring des morceaux comme « Super Rare » et « Face ID ».





Cinq jours avant le dévoilement de la seconde partie de « Epik High Is Here », le groupe a dû annuler toutes ses activités de promotion car Tablo a été testé positif au COVID-19. Malgré cet incident, le 10e album d’Epik High a franchi la barre des 10 millions d’écoutes sur la première plateforme de streaming musical Spotify, quatre jours seulement après sa publication.