The ReVe Festival : Red Velvet se produira en concert

Date : du 19 au 20 mars 2022

Lieu : Parc olympique à Séoul





Red Velvet donnera un spectacle en live, près deux ans et trois mois après son dernier concert « Red Velvet 3rd Concert - La Rouge » tenu en novembre 2019. Le spectacle baptisé « The ReVe Festival : Prologue » se tiendra donc les 19 et 20 mars au parc olympique de Séoul





Le dernier concert du 20 mars sera également diffusé en direct en ligne sur la plateforme Beyond LIVE pour la plus grande joie des fans dispersés à travers le monde. Le groupe féminin, formé en 2014 avec cinq membres par le label SM Entertainment, va dévoiler le 21 mars son nouvel album.