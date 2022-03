Les aliments revêtus d’or font fureur au Vietnam

ⓒ Getty Images Bank

Les Vietnamiens s’enthousiasment pour les aliments revêtus d’or. D’après la Société du commerce des produits agro-halieutiques de Corée (aT), un hôtel vietnamien propose une assiette de steak pour quatre personnes dotée de 15 feuilles d’or. Ce plat fait un tabac dans le pays malgré son prix très élevé de 45 dollars.





Les commerces ont mis sur le marché des glaces et du thé au lait dorés, et certains influenceurs publient des vidéos dans lesquelles ils concoctent un mets traditionnel avec de l’or alimentaire.





En effet, les Vietnamiens ont un amour particulier pour ce métal précieux. Ils ont pour coutume d’en acheter en souhaitant une année abondante et chanceuse lors de la journée de Via Than Tai, divinité de la richesse, qui tombe le 10 janvier selon le calendrier lunaire.