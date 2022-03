Comédie musicale : « The Tale April Fools »

Une comédie musicale originale intitulée « The Tale April Fools » est jouée depuis le 8 mars jusqu’au 22 mai au Performing Arts Center de l’université Seokyeong, située dans le quartier Daehangno à Séoul.





L’histoire est inspirée d’un fait réel qui s’est déroulé au début du XIXe siècle en Angleterre. Le poète George Gordon Byron, appelé Lord Byron, et le jeune médecin et écrivain John William Polidori entament une polémique autour de la paternité de la nouvelle « Le Vampire », publiée en 1819 et qui a connu un immense succès en Europe.





Dans ce spectacle écrit par Kim Ji-sik, composé par Yoo Han-na et mis en scène par Kim Min-jeong, on retrouvera plusieurs jeunes acteurs montants comme Choi Suk-jin, Hyun Seok-joon ou Hong Seung-an.





Date : du 8 mars au 22 mai 2022

Lieu : Performing Arts Center de l’université Seokyeong à Séoul