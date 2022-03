Depuis le 14 janvier, le Théâtre Batanggol à Séoul présente une pièce de théâtre intitulée « Les Locataires de la ligne 2 ».





Un jeune homme nommé Ho-seon rêve de devenir conducteur de métro comme son père, mais échoue au concours. Il n’est pas chanceux en amour non plus. Il accepte à contrecœur un poste d’agent de station en CDD. Travaillant sur la ligne 2 du métro de Séoul, il découvre l’existence des sans-abris qui squattent les rames et les stations de métro et tente de les expulser.





Dans ce spectacle humoristique, adapté du webtoon du même nom, publié entre 2015 et 2016 par Jeong Eun-gyeong et Yeo Won, le public rencontrera toute une brochette de personnages attendrissants et hauts en couleurs.





Date : depuis le 14 janvier 2022

Lieu : Théâtre Batanggol à Séoul