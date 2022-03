La version coréenne de la comédie musicale « Hadestown » est désormais à l'affiche du Centre d’arts Keimyung à Daegu, du 11 au 27 mars, après ses premières représentations à Séoul entre septembre 2021 et février dernier.





La comédie musicale, écrite et composée par Anaïs Mitchell, a été créée à Broadway en 2019 sous la direction de Rachel Chavkina. Elle a remporté huit prix aux Tony Awards, dont celui de la meilleure comédie musicale et celui de la meilleure partition originale.





Ce spectacle revisite le mythe grec d'Orphée et d'Eurydice dans une perspective contemporaine. L’histoire d'amour entre Orphée et Eurydice et celle entre Hadès et Perséphone se superposent sur une musique entraînante avec pour décor les Etats-Unis des années 1930 après la Grande Dépression.





Date : du 11 au 27 mars 2022

Lieu : Centre d’arts Keimyung à Daegu