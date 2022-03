Le Novus Quartet à Tongyeong

Le Novus Quartet se produira sur la scène de la salle des concerts de Tongyeong, le 26 mars. Cet événement s’inscrit dans le cadre du Festival international de la musique de Tongyeong 2022 qui se déroulera du 25 mars au 3 avril dans cette ville portuaire de la province de Gyeongsang du Sud.





Formé en 2007 par des musiciens diplômés de l’université nationale des arts de Corée, le Novus Quartet figure parmi les plus importants ensembles de musique de chambre du pays. Ce quatuor à cordes est composé des violonistes Kim Jae-young et Kim Young-uk, de l’altiste Kim Kyu-hyun et du violoncelliste Lee Won-hae.





Pour ce concert, l'ensemble interprètera le Quatuor à cordes n° 15 en ré mineur de Mozart et le Quatuor à cordes n° 1 en ut mineur de Brahms, entre autres.





Date : le 26 mars 2022

Lieu : Salle des concerts de Tongyeong