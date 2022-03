L’agriculture en Corée du Nord

ⓒ Getty Images Bank

La Corée du Sud et la Corée du Nord présentent des similitudes en matière de superficie de terres cultivables, d'environnement naturel et agricole et de culture vivante. Toutefois, il existe un écart important en ce qui concerne la productivité, en raison de différences notables dans les méthodes d'exploitation ainsi que dans les infrastructures agricoles.





« Visant une production alimentaire autonome, Pyongyang cherche à tirer le meilleur parti de ses terres cultivables, allant même jusqu'à pratiquer la culture associée dans certaines régions, système consistant à cultiver plusieurs espèces sur un même champ. Séoul, au contraire, a fait le choix de laisser de nombreuses terres en jachère, afin de reconstituer la fertilité des sols en vue de prochaines cultures », explique Kim Young-hoon, chercheur à l'Institut coréen de l'économie rural (KREI).





Les autorités socialistes exerçant les fonctions de gouvernement provisoire dans la partie nord de la péninsule coréenne ont mis en œuvre une réforme agraire en 1946, un an après la libération du pays du joug colonial japonais. Sept ans plus tard, en août 1953, la Corée du Nord a décidé de poser les bases de l'agriculture collective. Actuellement, les fermes collectives y représentent 90 % du secteur agricole, contre 10 % pour les fermes d'État.